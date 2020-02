Coronavirus in Scandinavia: primi casi in Danimarca, Estonia e Norvegia

Nuovi casi di contagio da coronavirus in Europa. Si tratta delle prime positività in Scandinavia: casi in Norvegia, Danimarca ed Estonia..

Il coronavirus ha raggiunto anche la Scandinavia: i primi casi positivi ai test sono stati registrati in Estonia, Danimarca e Norvegia. Da quanto si apprende, inoltre, le persone risultate positive sarebbero state poste in isolamento. Il primo caso nel Nord Europa era stato registrato alcune settimane prima in Svezia. Attualmente risulta essere l’unico caso positivo nel Paese.

Coronavirus, primi casi in Scandinavia

Emergono i primi casi di contagio da coronavirus in Scandinavia: all’alba di giovedì 27 febbraio sono stati segnalati casi positivi in Danimarca, Norvegia ed Estonia. Il governo di Copenhagen ha comunicato che il primo caso di contagio per Covid-19 nel Paese è stato diagnosticato a un uomo appena rientrato dall’Italia. Quest’ultimo, infatti, si trova ora in quarantena nella propria abitazione.





Nella conferenza stampa dell’Istituto di Sanità pubblica norvegese, invece, emergono le condizioni di salute del primo paziente infetto.

“Il test condotto oggi (mercoledì 26 febbraio, ndr) ha mostrato un risultato parzialmente positivo, mentre i test precedenti erano stati negativi. Gli esami mostrano tracce di coronavirus”, ha spiegato Line Vold, direttrice del dipartimento per la protezione dalle malattie infettive. In Norvegia, hanno reso noto fonti ufficiali, sono stati realizzati altri 100 tamponi, in attesa dei risultati. Infine, altre 5 persone di ritorno dal Nord Italia sono state poste in quarantena. Uno dei primi casi registrati nella Scandinavia era quello della Svezia, registrato alcune settimane prima dei Paesi confinanti.