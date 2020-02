Primo caso di coronavirus in Nigeria: si tratta del primo caso registrato nell'Africa sub-sahariana.

Le autorità locali, in particolare il ministero della Sanità, hanno confermato il primo caso di coronavirus in Nigeria. Si tratta anche del primo caso di Covid-19 registrato nell’Africa sub-sahariana. Il ministero federale della Sanità di Abuja, su Twitter, ha specificato che si tratta di un italiano che è atterrato in Nigeria (dove lavora) lo scorso 25 febbraio. Proveniva da Milano.

Nigeria, primo caso di coronavirus

L’italiano ricoverato in Nigeria e positivo al coronavirus “è in uno stato clinico stabile e non presenta sintomi preoccupanti“. Così ha voluto precisare il ministro Osagie Ehanire. Si tratta del primo caso di Covid-19 registrato nell’Africa sub-sahariana, dopo il caso di coronavirus in Algeria. Sono stati avviate, assicura il ministro, tutte le procedure necessarie di contenimento e di verifica degli spostamenti di quello che è diventato il “paziente zero” dell’Africa.

“Stiamo verificando tutti i contatti che ha avuto da quando è arrivato in Nigeria”, ha detto Ehanire.





Il paziente infetto è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale di Yaba, sobborgo di Lagos. In una nota il ministro ha invitato i cittadini “a non abusare dei social media per non spargere disinformazione che potrebbe creare panico e paura”.

Coronavirus, la situazione in Africa

Nell’intero continente africano sono tre i casi accertati di coronavirus. Altri due, infatti, erano stati registrati nei giorni scorsi in Egitto e Algeria. In Algeria, inoltre, il paziente risultato positivo al Covid-19 è un italiano, ma è in buone condizioni.