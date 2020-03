Un documento inglese del Public Health England ha svelato quanto durerà il coronavirus: il quotidiano The Guardian ha pubblicato i dati.

Quanto durerà l’emergenza coronavirus? Sono molti a farsi la stessa domanda, ma finalmente un documento del Public Health England ha svelato, dati alla mano, le tempistiche per il Regno Unito e per l’Europa. Nel documento si stimano anche i contagi percentuali tra la popolazione e la dimensione del contagio. Da un lato preoccupa la lunga durata che ancora si prevede per l’epidemia, dall’altro lato non rincuora nemmeno il fatto che, in tal caso, nemmeno le alte temperature estive in arrivo potrebbero, secondo alcune tesi, aiutare a debellare la malattia. Si tratta ovviamente di stime e ipotesi, non di rilievi scientifici.

Coronavirus, quanto durerà?

Secondo il documento della Salute inglese, pare che “l’epidemia da coronavirus nel Regno Unito durerà fino alla prossima primavera“.

Ma le previsioni si possono estendere anche all’Europa, divenuta ad oggi il baricentro della malattia. Sul quotidiano The Guardian si specifica anche che “il coronavirus potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale“. Molti medici e virologi ritengono, però, che a fronte dell’alto numero i contagi, sono poche le persone che sviluppano una forma aggressiva del virus.

Rispetto, invece, al numero dei contagi in percentuale si parla dell’80% della popolazione contagiata ovvero “quattro persone su cinque dovrebbero contrarre il virus”. Infine, secondo il documento del Public Health England, nemmeno l’arrivo dell’estate e delle temperature elevate potrebbe contribuire a combattere il Covid-19.





Testualmente si legge: “Si prevede che l’80% della popolazione sarà infettata da Covid-19 nei prossimi 12 mesi e fino al 15% (7,9 milioni di persone) potrebbe richiedere il ricovero in ospedale”.