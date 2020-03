La Regina Elisabetta II lascia Londra per il coronavirus. La quarantena proseguirà a Windsor.

È iniziata la quarantena per la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo per proteggere i regnanti dal pericolo del coronavirus. Lasciato Buckingham Palace: i reali lasciano Londra per andare lontano dalla capitale. Prima di partire la regina ha lasciato un messaggio ai suoi sudditi. A rappresentare la corona a palazzo ora c’è William.

Coronavirus, quarantena per la Regina Elisabetta

Direttamente da Buckingham Palace fanno sapere la notizia che la Regina Elisabetta ed il suo consorte il principe Filippo hanno lasciato la residenza di Londra. I coniugi reali, data l’emergenza da coronavirus, hanno deciso di spostarsi nella residenza campestre di Windsor fino alla fine della pandemia. Una misura definita in una nota “ragionevole” anche se la sovrana fino al suo ultimo giorno a Buckingham non si è sottratta agli obblighi.

Ha incontrato i comandanti della flotta aerea che porta il suo nome ed ha fatto tutti gli ultimi incontri prima dell'annullamento di qualsiasi attività. Lo spostamento è avvenuto una settimana prima rispetto alle consuete vacanze pasquali. Al castello a fare le sue veci il nipote William in rappresentanza della corona.





Il comunicato della Royal Family

Nella nota che arriva dalla famiglia reale si legge che “come ragionevole precauzione e per ragioni pratiche nelle attuali circostanze, si stanno apportando alcune modifiche al diario della Regina La Regina si trasferirà il 19 marzo a Windsor per il periodo di Pasqua una settimana prima del previsto.” La regina si sarebbe trasferita d Windsor in auto insieme ai suoi cani, mentre il principe Filippo ha raggiunto da Wood Farm la località di Sandringham per poi spostarsi al castello di Windsor con sua moglie.

“L’Inghilterra da sempre unita”

La Regina Elisabetta, attraverso una lettera, ha espresso il messaggio ai suoi sudditi.

In un periodo di incertezza e difficoltà ha tenuto a ricordare le forti radici della Gran Bretagna e la forza del suo popolo: “Il Regno Unito sta entrando come il mondo in un periodo di grande preoccupazione e incertezza. La storia della nostra nazione – ricorda la sovrana – è stata forgiata da un popolo e da comunità capaci di unirsi per agire come una cosa sola“.