Due neonati, una bambina e un bambino, sono stati contagiati dal coronavirus a San Diego, in California: i piccoli si trovano in isolamento.

Due neonati a San Diego, in California, sono risultati positivi al coronavirus. La notizia è arrivata e confermata dalle autorità sanitarie cittadine che però non hanno aggiunto per ora altre informazioni. Si tratta di uno dei primissimi casi negli Stati Uniti di bimbi contagiati al di sotto di un anno di età. Avrebbero 6 settimane e 4 mesi i due piccolini contagiati. Inoltre, sempre in California, a Los Angeles era stato registrato il primo decesso di un minorenne. La situazione negli Usa è drammatica e i contagi hanno superato in totale le 50 mila unità.

I funzionari della contea di San Diego, in California hanno annunciato che martedì 24 marzo un’altra persona è morta per coronavirus e due neonati sarebbero stati contagiati. La persona deceduta era un uomo di 76 anni con problemi di salute pregressi.

La contea ha anche riportato due casi di coronavirus nei neonati, un bambino di 6 settimane e una bambina di 4 mesi. Entrambi, secondo fonti locali, sono attualmente isolati nelle loro case.

Wooten ha affermato che i casi di contagio aumentano ogni giorno e che non si aspetta che le cose migliorino presto. “È probabile – ha detto – che le cose peggiorino prima di migliorare. Non crediamo che l’ondata locale di casi COVID-19 sia ancora crestata”, ha affermato Wooten. “Spetta a tutti noi fare la nostra parte per appiattire la curva”.