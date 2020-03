Per far fronte all'emergenza coronavirus Orban avrà pieni poteri: potrà così governare per decreto senza l'avallo dei legislatori.

Il Parlamento ungherese ha conferito al Premier Viktor Orban i pieni poteri per affrontare l’emergenza coronavirus. Questi non hanno limitazioni temporali e potranno essere in suo possesso fino a quando lo riterrà opportuno.

Coronavirus: Orban ha pieni poteri

Grazie a questo atto, approvato con 138 voti favorevoli e 53 contrari, egli potrà governerà per decreto senza interpellare il Parlamento. Inoltre il governo accetterà soltanto informazioni di fonte ufficiale sulla pandemia e chi diffonderà fake news potrebbe rischiare da uno a cinque anni di carcere. Ad aver votato a favore sono stati tutti i parlamentari della Fidesz, il partito di maggioranza di cui Orban è leader e alcuni deputati di estrema destra.

L’opposizione aveva cercato di far inserire nel testo una limitazione temporale di 90 giorni in cambio del suo appoggio, ma il Premier ha rifiutato.

Sarà infatti lui a stabilire quando l’emergenza si potrà dichiarare conclusa e tornare al normale stato delle cose.

Immediate le critiche dei partiti a lui opposti che hanno ritenuto che, con il pretesto della priorità assoluta alla salute pubblica, Orban stia in realtà cercando di blindare il suo potere e renderlo ancora più limitativo. Questo perché, avendo il pieno potere di agire anche in autonomia, potrà introdurre nuove misure drastiche e restrittive senza chiedere l’avallo dei legislatori.





Secondo invece il ministro della Giustizia Judit Vàrga “le decisioni al contrario sono pienamente in regola e del tutto conformi con l’ordinamento costituzionale e legale ungherese“.