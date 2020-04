Uno studente di 13 anni di Brixton, nei pressi di Londra, è morto a causa del coronavirus: si tratta della vittima più giovane del Regno Unito.

Tragedia a Londra, dove uno studente di 13 anni è morto a causa del coronavirus dopo aver accusato i primi sintomi pochi giorni prima. Aveva qualche difficoltà respiratorio ma era sempre stato sanissimo e non aveva alcuna patologie pregressa. Il ragazzino è stato ricoverato al Kings College Hospital di Londra, dove è tragicamente morto. Si tratta della vittima più giovane registrata nel Regno Unito, mentre in Europa il più giovane è una ragazzina di 12 anni del Belgio.

Coronavirus Londra, morto uno studente

Non ha ricevuto nemmeno la vicinanza della famiglie, che risiede a Brixton, il giovane studente di 13 anni morto a Londra per il coronavirus. Il ragazzino, Ismail Mohamed Abdulwahab, è scomparso lunedì 30 marzo dopo essere stato ricoverato in coma indotto. Aveva iniziato ad accusare die problemi respiratori che poi si sono aggravati. Prima di tutto questo, però, era sanissimo, molto conosciuto e apprezzato da tanti.

Il Madinah College ha aperto una racconta fondi per realizzare, non appena possibile, un funerale.

“È con grande tristezza che annunciamo che il fratello minore di uno dei nostri insegnanti del Madinah College – si legge in una comunicazione – è tristemente scomparso questa mattina (lunedì 30 marzo 2020 ndr.) a causa dell’infezione da Covid-19. Ismail aveva solo 13 anni senza condizioni di salute preesistenti e purtroppo è morto senza familiari nelle vicinanze a causa della natura altamente contagiosa della malattia”.





Poco tempo dopo è arrivata la notizia della morte di un altro giovane, Luca Di Nicola, un cuoco di 19 anni di origine teramana. Sarebbe morto dopo aver accusato tosse e una grave polmonite.