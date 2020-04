In piena emergenza coronavirus, Animal Equality ha dato il via ad una campagna per chiedere all'ONU che vieti per sempre i wet market.

L’organizzazione Animal Equality ha lanciato una petizione per mettere al bando i wet market asiatici mostrando il ruolo che essi hanno avuto nelle epidemie, tra cui la Sars, l’influenza suina e forse il coronavirus, e rivelando cosa sono costretti a subire gli animali che vengono qui venduti.

Coronavirus: l’appello di Animal Equality

Gli animalisti, di fronte all’epidemia in corso che ha già infettato oltre un milione di persone ha chiesto alle Nazioni Unite di mettere definitivamente al bando i mercati di carni animali come quello mostrato più volte di Wuhan, focolaio della pandemia. Per farlo hanno realizzato un video contenente immagini forti e violente relative alle condizioni in cui si trovano le specie.

Gli animali vengono infatti tenuti rinchiusi in gabbie molto piccole e sporche per poi essere brutalmente macellati per i clienti che desiderano mangiare quel tipo di carne.

Il che va anche a causare un problema sanitario perché le condizioni igieniche tanto dei mercati quanto dei luoghi di reclusione lasciano a desiderare. Questo, ha spiegato il direttore esecutivo Matteo Cupi, crea terreno fertile per quelle che sono chiamate malattie zoologiche che a lungo andare potrebbero diventare una minaccia per la salute pubblica.





Per questo Animal Equality ha chiesto di firmare per la loro causa in modo che possa presto diventare realtà. A 24 ore dal lancio la petizione ha già raccolto quasi 100 mila firme e solo in Italia si sono superate le 25 mia.