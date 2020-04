Un'infermiera svela la verità sull'utilizzo dei guanti per prevenire il coronavirus: se non si presta attenzione, è facile favorire il contagio.

Un’ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, Molly Lixey, ha spiegato che il contagio da coronavirus è molo semplice anche se si utilizzano i guanti. Qualora, infatti, non si tenessero opportuni accorgimenti, indossare i dispositivi di protezione risulterebbe pressoché inutile. In un video diventato virale sui social, l’infermiera svela la verità e sfata il falso mito dell’immunità data dall’utilizzo dei guanti.

Coronavirus, il contagio con i guanti

Dopo il video virale del medico che spiega quali mascherine indossare e con quale risultato, anche un’ex infermiera ha voluto chiarire come avviene il contagio da coronavirus con i guanti. Questi dispositivi, se non utilizzati correttamente, possono favorire la diffusione del virus anziché prevenirla. In un video pubblicato su Facebook, quindi, viene chiarito come è possibile il contagio attraverso l’utilizzo dei guanti.

“Stavo dipingendo in giro per casa – ha esordito Molly in un video – e mi ha colpito il fatto che la vernice sarebbe stata un mezzo perfetto da usare per spiegare questa contaminazione incrociata”.

“Mi terrorizza pensare che le persone credano di essere al sicuro solo perché indossano guanti e non sono consapevoli del fatto che potrebbero ancora fare del male a se stessi o agli altri”.

Infatti, se andiamo al supermercato con i guanti ma tocchiamo con essi anche il telefonino o il nostro viso, il loro utilizzo diventa inutile.





Quello che quindi è importante fare quando si utilizzano i guanti è evitare il contatto con occhi, naso e bocca, ma anche con telefoni cellulari o altri dispositivi. Una volta terminata la spesa e tolti i guanti, le mani vanno in ogni caso lavate accuratamente.