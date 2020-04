Il Primo Ministro britannico Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, dov'era ricoverato dal 6 aprile dopo aver contratto il coronavirus.

Nella serata del 9 aprile il premier britannico Boris Johnson è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale St. Thomas di Londra, dopo esservi stato ricoverato lo scorso lunedì 6 aprile a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute già precedentemente minate dal coronavirus. Secondo le ultime informazioni trapelate dal suo entourage, Johnson sta meglio e nelle prossime ore verrà monitorato al fine di scongiurare eventuali ricadute della malattia.

Boris Johnson uscito da terapia intensiva

La notizia è stata comunicata in serata da un portavoce di Downing Street, che ha precisato: “Il Primo Ministro è stato trasferito questa sera dalla terapia intensive a un reparto tradizionale, dove riceverà un attento monitoraggio durante la fase iniziale della sua guarigione”, aggiungendo come Johnson sia al momento di ottimo umore.

L’annuncio dell’uscita dalla terapia intensiva è giunto inoltre poche ore dopo che il ministro degli Esteri Dominic Raab, nominato sostituto del premier a seguito della sua indisposizione, aveva dichiarato che Johnson stava facendo passi avanti nel trattamento della malattia.

Johnson è stata ricoverato in terapia intensiva in via precauzionale lo scorso 6 aprile,ma le sue condizioni di salute non sono mai apparse così gravi da far presupporre un reale pericolo per la sua vita.





Resta tuttavia il dubbio degli osservatori politici su quanti giorni Johnson dovrà ancora trascorrere in ospedale prima di ristabilirsi fisicamente e poter così riprendere le redini del Paese. Tra poche settimane è attesa peraltro la nascita del primogenito di Johnson e della sua nuova compagna Carrie Symonds, risultata anche lei positiva al coronavirus nei giorni scorsi.