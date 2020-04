Aumentano i casi di Coronavirus nel Regno Unito: il premier Boris Johnson, già risultato positivo al Covid-19, è stato ricoverato in ospedale. Dalle prime informazioni rese note, si sarebbe trattato di una “misura precauzionale”. Secondo fonti russe, le condizioni del primo ministro britannico si sarebbero aggravate tanto da richiedere la terapia intensiva e la respirazione assistita. Johnson replica tramite social: “Sto bene, esami di routine”.

È lo stesso premier britannico a rassicurare circa le proprie condizioni. Lo fa dall’ospedale, tramite Twitter: “La scorsa notte, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni esami di routine, dal momento che presento ancora i sintomi del coronavirus. Sto bene e resto in contatto con il mio team al governo, lavoriamo insieme per combattere questo virus e mantenere tutti al sicuro”.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

“Voglio ringraziare – continua Johnson – tutto il brillante staff del servizio sanitario nazionale che si sta prendendo cura di me in questo momento difficile.

Siete il meglio che la Gran Bretagna ha da offrire“. Rivolgendosi poi ai propri concittadini, conclude: “State al sicuro, tutti quanti, e ricordate di rimanere a casa per proteggere il sistema sanitario e salvare vite”.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020