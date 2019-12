Bella, giovane e alla moda: ecco chi è la fidanzata di Boris Johnson, Carrie Symonds.

Carrie Symonds non è ancora molto conosciuta in Italia, ma presto lo potrebbe diventare: ex PR di grido è la fidanzata di Boris Johnson e a lei – secondo le malelingue – andrebbe il merito di aver rinnovato l’immagine del primo ministro inglese.

Carrie Symonds chi è

30enne biondissima e dal fisico asciutto, Carrie Symonds è la compagna del primo ministro Boris Johnson. Alle cronache inglesi era già nota ben prima del legame col famoso politico: figlia del fondatore dell’Indipendent e di una famosa avvocatessa, Carrie ha intrapreso fin da giovanissima la professione di PR e, secondo alcuni, avrebbe lavorato anche sul famoso “fidanzato”, rendendo la sua immagine più contemporanea e alla moda.





Il suo passato cela un episodio buio: nel 2017 sarebbe stata vittima di John Worboys, che avrebbe abusato di lei (e di molte altre donne) all’interno di un taxi.

Carrie Symonds avrebbe testimoniato a processo contro l’uomo, e questa sarebbe soltanto una delle numerose cause a cui si sarebbe battuta in difesa delle donne. Anche sui social è piuttosto nota: in molti hanno trovato affascinanti i suoi look, e spesso viene paragonata a Kate Middleton proprio per la sua attenzione agli outfit.

Suo anche il merito, sembra, di aver messo a dieta il primo ministro, scegliendo per lui un hair look più al passo con i tempi e facendogli dire addio per sempre alla tinta bionda. Il primo ministro, con già 2 matrimoni alle spalle, starebbe per ottenere il divorzio anche dalla seconda moglie Marina, e c’è già chi vocifera che presto porterà Carrie all’altare.