Coronavirus, ma dove vanno a finire gli animali domestici se si trovano in case di pazienti positivi? Chi si prende cura di loro?

Dove finiscono gli animali domestici durante il periodo di coronavirus? L’iter, a volte, sembra uguale: il paziente – a casa, spesso da solo – si ammala disperatamente. L’ambulanza arriva finalmente per portarlo via. Quindi, una seconda squadra, vestita con una tuta ignifuga, segue per salvare un membro della famiglia abbandonato nel caos e improvvisamente bisognoso di un nuovo ‘ricovero’: l’animale domestico del paziente. Ed è quanto sta accadendo, per esempio, a El Rifugio di Madrid: le squadre di questa associazione finiscono per collocare gli animali domestici in case adottive con persone che si prenderanno cura di loro. Migliaia di animali in Spagna sono stati dimenticati in uno dei più grandi e mortali focolai di coronavirus del mondo. Allo stesso tempo, la richiesta di adottare cani e gatti è aumentata durante il blocco.

Coronavirus, dove finiscono gli animali domestici?

“La grande notizia è che ora ci sono molte più persone che si sono offerte di prendersi cura di un animale domestico rispetto al numero che abbiamo dovuto salvare”, ha dichiarato Nacho Paunero, presidente di El Refugio. Ma l’intensità dell’epidemia del Paese sta sollevando alcune questioni etiche e pratiche per i lavoratori della protezione degli animali.

Sono preoccupati che la fretta di adottare animali domestici non sia sempre nel miglior interesse degli stessi e in alcuni casi hanno iniziato a porre dei limiti. Gli amministratori dei rifugi si stanno chiedendo quanto siano impegnati i proprietari adottivi a tenere i loro nuovi animali domestici o se li abbandoneranno dopo la fine dell’emergenza. Poiché il passeggio con cane è una delle poche attività esenti dal rigoroso blocco della Spagna, i lavoratori del rifugio per animali temono che ciò abbia spinto la domanda di adozioni.





Dal 14 marzo, il paese ha tenuto i suoi 47 milioni di residenti sotto stretto controllo e attentamente monitorati, vietando a quasi tutti, compresi tutti i bambini, di fare anche una breve passeggiata fuori casa.

“Se hai fretta di adottare, vedo che è un segnale molto negativo, soprattutto perché è chiaro che ci sono persone che vogliono adottare per avere una scusa per camminare per le strade – il che a sua volta significa che questi animali potrebbero essere restituito a noi o abbandonato”, ha dichiarato Javier Rodellar, presidente di Anerpa, un’associazione per la protezione degli animali. Rodellar ha dichiarato che il suo gruppo ha sospeso tutte le adozioni e limitato i tirocini temporanei alla sua cerchia di volontari e sostenitori da quando la Spagna è stata chiusa a metà marzo. Da allora ha respinto almeno 50 richieste di adozione.

Coronavirus e animali domestici: il caso spagnolo

Anerpa sta proteggendo tutti i suoi animali per ora, ha detto Rodellar, una decisione che sta ribassando considerevolmente le sue finanze. Ha riconosciuto che le associazioni spagnole per il benessere degli animali si sono divise sulla questione, con alcuni ragionamenti secondo cui qualsiasi badante è meglio di niente.

Luz Vaillo, che gestisce un rifugio nella città di Salamanca, ha affermato di aspettarsi che molti dei sette cani adottati il ​​giorno prima che il blocco della Spagna entrasse in vigore saranno restituiti, ma è fiducioso che nel frattempo si troveranno ben. “È impossibile sapere cosa motiva esattamente qualcuno, quindi possiamo solo sperare che nessuno abbandonerà di nuovo un cane non appena tutte le restrizioni di movimento saranno revocate”, ha affermato la signora Vaillo. El Refugio sta mettendo gli animali domestici solo in affidamento per ora. “Faccio una distinzione tra un’adozione, che è per sempre, e la necessità di trovare una soluzione di emergenza temporanea”, ha dichiarato Paunero, di El Refugio.





In alcuni casi, i proprietari di animali domestici si sono ammalati in rapidità scioccante.

“Nei casi più drammatici, purtroppo, abbiamo dovuto prelevare un animale da un appartamento subito dopo che i servizi di emergenza avevano rimosso il cadavere del suo proprietario”, ha affermato Paunero. Quello che succede dopo per gli animali domestici è spesso l’improvvisazione. Mentre El Refugio organizza missioni di salvataggio a Madrid, le sorti di altri animali domestici in Spagna spesso rimangono in bocca al passaparola: un vicino chiede se qualcuno può aiutare, un soccorritore che cerca di trovare un parente.

Le nuove soluzioni

In genere, se il proprietario ha una possibilità di tornare a casa, il nuovo accordo è temporaneo. Come per Antonio Viñas, 46 anni, ricoverato in ospedale a Madrid, “è successo tutto un po’ troppo all’improvviso” per fare piani di emergenza per il suo cane, Augusto, uno Spitz tedesco bianco con la faccia color crema. Augusto è stato collocato nella casa dei vicini, Ariel Framis, 15 anni, e sua madre, Alicia, che non avevano mai incontrato il signor Viñas, ma hanno accettato di accogliere Augusto dopo aver sentito da un amico che un cane nel loro quartiere aveva urgentemente bisogno di cure.





Ora, Ariel e sua madre inviano aggiornamenti quotidiani al Sig. Viñas, condividendo foto e storie su Augusto che “chiaramente portano un po’ di gioia nel suo letto d’ospedale”, ha detto la signora Framis. Anche Ariel ha tratto beneficio dal prendersi cura di Augusto. “Abbiamo sempre pensato di avere un cane, ma non sembrava davvero possibile perché viviamo in un appartamento, mia mamma lavora e normalmente sono a scuola o all’allenamento di basket”, ha detto Ariel. “Ma ora sono bloccato a casa e mi diverto davvero a giocare con Augustus”.