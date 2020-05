Dall'11 maggio la Francia si avvia alla riapertura: oltre alle scuole materne ed elementari ripartiranno anche 400 mila aziende.

Il Premier francese Edouard Philippe ha ufficializzato la riapertura delle attività in Francia a partire da lunedì 11 maggio 2020. Con tale data avrà inizio la fase 2 dell’emergenza coronavirus che comincerà con una graduale ripartenza delle scuole e delle aziende.

Riapertura in Francia dall’11 maggio

A riaprire saranno l’80-85% delle scuole materne ed elementari che comporteranno il ritorno in aula di un milione di studenti e 130 mila insegnanti. Per venire incontro ai genitori e ai sindaci che si erano mostrati contrari alla disposizione, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che la scelta di far tornare negli istituti i propri figli sarà volontaria. Le scuole medie dovrebbero invece riaprire il 18 maggio mentre per i licei la decisione verrà presa a giugno.

La riapertura delle medie riguarderà però soltanto le cosiddette zone verdi del paese mentre nei dipartimenti rossi si agirà con maggiore cautela.

Quanto a questi ultimi sono in particolare l’area di Mayotte e quella dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, dove l’epidemia è calata ma non quanto sperato. Sempre in queste zone il governo, senza imporre un nuovo lockdown, ha chiesto che venga incentivato lo smart working.

Oltre alle scuole dall’11 maggio ripartiranno anche 400 mila aziende per un totale di 875 mila lavoratori. Tra queste 77.000 parrucchieri, 33.000 negozi di abbigliamento, 15.000 fiorai, 3.300 librerie. Per quanto riguarda i centri commerciali di oltre 40.000 metri quadrati il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha spiegato che potrebbero riaprire in accordo con i prefetti tranne che nella zona intorno a Parigi.