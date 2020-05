La compagnia aerea United Airlines ha dovuto rivedere le proprie norme di distanziamento dopo le critiche causate da una foto divenuta virale.

Le misure di distanziamento sociale previste al fine di contenere la pandemia di coronavirus hanno in molti casi cambiato le abitudini di numerosi servizi e attività commerciali, ma come mostrano le critiche piovute addosso alla compagnia aerea United Airlines non tutti sembrano averle recepite totalmente. La società americana, quarta compagnia aerea al mondo per numero di passeggeri, è stata infatti attaccata a seguito di una fotografia pubblicata da un passeggero in cui si poteva vedere l’interno di un velivolo saturo di passeggeri.



Coronavirus, critiche a United Airlines

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020



A scatenare le polemiche nei confronti della compagnia aerea è stato un post pubblicato su Twitter dal cardiologo Ethan Weiss, che salendo su un aereo United diretto a San Francisco era rimasto sorpreso dalla quantità di passeggeri ammassati all’interno del velivolo senza il minimo rispetto per le norme di distanziamento. Il medico aveva quindi commentato ironicamente: “Immagino che United Airlines stia allentando la sua politica di distanziamento sociale in questi giorni? Ogni posto è pieno su questo Boeing 737″.

Il post, e la relativa immagine, hanno in breve tempo fatto il giro del web scatenando la reazione degli utenti che hanno testimoniato nei commenti l’esistenza di disagi simili anche su altre compagnie aeree statunitensi come American Airlines e Delta Airlines.

Intervistato dall’emittente televisiva di San Francisco Kgo, il dottor Weiss ha inoltre affermato: “Sabato ho avuto più paura di salire sull’aereo che di entrare in ospedale”.





La risposta della compagnia aerea

A seguito del polverone sollevatosi, nella giornata del 12 maggio la United Airlines ha annunciato l’implementazione di nuovi protocolli al fine di far rispettare le norme di distanziamento sociale: “A partire dalla prossima settimana, i passeggeri dei voli che si avvicinano alla piena capacità potranno riprenotare il proprio posto un volo diverso o ricevere un credito di viaggio. Faremo del nostro meglio per comunicare ai passeggeri il raggiungimento della piena capacità del volo circa 24 ore prima della partenza e forniremo anche opzioni al gate“. La compagnia ha successivamente dichiarato che in questo periodo l’85% dei voli abbia avuto un numero di passeggeri inferiore alla metà della capacità complessiva del velivolo, ma che l’emergenza coronavirus abbia comportato in alcuni casi situazioni di sovraffollamento.