Coronavirus, quali paesi stanno sconfiggendo il Covid-19: il grafico

Per tracciare l'andamento del coronavirus nel mondo, un grafico indica quali paesi stanno debellando il Covid-19 e in quali l'emergenza resta alta.

Resta alta l’emergenza coronavirus nel mondo. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, finora si registrano più di 290.000 morti per il Covid-19. Gli Usa sono il paese con più vittime, pari a 82.105. Il numero totale di contagi segnalati è 4.247.709. Intanto EndCoronavirus.org ha tracciato l’andamento del coronavirus in tutti i paesi attraverso un grafico che indica il trend dei contagi. In questo modo è possibile comprendere quali nazioni stanno per sconfiggere il virus e in quali l’emergenza resta preoccupante. A corredare i grafici è presente una guida per debellare il Covid-19, seguendo le direttive ampiamente raccomandate e ripetute negli ultimi mesi. Si consiglia di restare a casa il più possibile, mantenere le distanze sociali e non creare assembramenti, evitare di viaggiare e spostarsi, aumentare i controlli via test, indossare sempre guanti e mascherina per ridurre al minimo i rischi del contagio.

Coronavirus, il grafico dei contagi

Il grafico realizzato su Endcoronavirus.org divide i paesi del mondo in tre categorie: i vincenti, i perdenti e quelli che stanno progressivamente sconfiggendo il virus.

Andorra, Australia, Austria, Bhutan, Cambogia, Cina, Croazia, Cuba sono tra i primi stati che pare stiano avendo la meglio sul Covid-19. Tra i vincenti compare anche: Gibuti, Estonia, Grecia, Islanda, Jamaica, Giordania, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Libano, Lettonia. In Europa anche Monaco, Montenegro, Slovenia e Slovacchia. Situazione positiva anche in Nuova Zelanda, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Repubblica di Mauritius e Vietnam.

L’Italia, invece, è tra i paesi in cui la situazione sembra migliorare. Nella stessa categoria rientrano: Albania, Belgio, Bosnia, Costa Rica, Cipro, Francia, Germania, Ungheria. Lo stesso vale per la vicina Svizzera. Situazione analoga in Irlanda, Israele, Giappone, Malesia, Portogallo, Norvegia, San Marino, Serbia, Sri Lanka, Turchia, Uzbekistan. Cala l’allarme anche in Spagna.

L’emergenza sanitaria resta alta in America Latina: Argentina, Colombia, Perù, Ecuador e Brasile tra i paesi più colpiti. Positivo anche il portavoce di Bolsonaro.

La lotta al Covid-19 sembra essere ancora lunga per Bulgaria, Canada, Cile, Bangladesh, Bielorussia, Egitto, Finlandia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Messico, Moldavia, Pakistan, Nigeria, Panama, Polonia, le Filippine, Qatar, Russia, Romania, Singapore, Somalia.





Resta alto l’allarme anche in Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.