Turista arrestato alle Hawaii: era in spiaggia violando la quarantena

Dopo aver violato la quarantena imposta ai visitatori andando in spiaggia, un turista newyorkese è stato arrestato alle Hawaii.

Un turista di New York è stato arrestato dalle autorità delle Hawaii per non essersi sottoposto alla quarantena di 14 giorni imposta dallo stato per i visitatori: ad incastrarlo è stata una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritraeva in spiaggia intento a divertirsi con una tavola da surf. Scatto che i cittadini hanno segnalato alle forze dell’ordine che in poco tempo lo hanno rintracciato.

Turista arrestato alle Hawaii

Si tratta di Tarique Peters, 23 anni, che secondo un comunicato emanato dall’ufficio del governatore sarebbe arrivato a Oahu all’inizio della seconda settimana di maggio infrangendo le norme anti coronavirus che impongono l’isolamento di due settimane a chiunque entri nello stato. Dopo pochi giorni si trovava infatti già in spiaggia dopo essersi mosso con mezzi pubblici esponendo potenzialmente centinaia di persone al contagio.

Non ci hanno messo molto alcuni residenti a segnalare il comportamento a chi di dovere che in breve tempo si è messo sulle sue tracce e lo ha arrestato, comminandogli una sanzione di 4.000 dollari e trasferendolo in carcere.

É quanto stabilito dalle stringenti regole emanate dal governo locale per limitare la diffusione dell’epidemia. Queste prevedono che i turisti debbano firmare un documento che impone la quarantena e stabilisce fino a 5.000 dollari la multa da pagare in caso di violazione con annessa la possibilità di detenzione.

Regole che, stando alle affermazioni del governatore David Ige, dovrebbero rimanere tali fino alla fine di giugno 2020. “Apprezziamo l’assistenza della popolazione locale che individua le violazioni delle nostre norme di emergenza sui vari siti di social network e le segnala alle autorità competenti“, ha dichiarato il procuratore generale delle Hawaii Clare Connors.