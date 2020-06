Nel Regno Unito sono vietati gli incontri amorosi tra persone non conviventi, durante la pandemia Coronavirus. Sulla falsariga delle norme anti contagio già in vigore, dato che recarsi in visita a qualcuno è considerato illegale, dall’1 giugno 2020 anche chi riceve l’ospite va contro la legge.

Per evitare pericolosi assembramenti e rischio di contagio, il Governo UK vieta di “pernottare, senza valido motivo, in qualsiasi altro posto diverso dal proprio domicilio”. Nessun esplicito riferimento ad incontro a sfondo amoroso, ma la cosa sembra abbastanza leggibile fra le righe.

Non si può nemmeno dormire presso un domicilio diverso dal proprio, ma è concesso fare passeggiate all’aria aperta o incontrare qualcuno che non faccia parte della propria cerchia famigliare. La nuova restrizione è stata oggetto di critica su diversi fronti, ma soprattutto su quello democratico, perché approvata senza passare dal Parlamento.

Adam Wagner, avvocato per i diritti umani, su Twitter ha parlato del fatto che la Polizia non avrà più possibilità di chiedere alle persone il motivo dell’uscita dal proprio domicilio.

Gli agenti non potranno inoltre accompagnare i cittadini verso casa, per farli rientrare né emettere sanzioni perché usciti senza giustificato motivo.

The lockdown regulations have changed very significantly:

– No more prohibition on leaving the place you are living or being outside of it without a “reasonable excuse”

– Regulation 6 replaced by prohibition on staying over somewhere without a reasonable excuse pic.twitter.com/WQrMnUH2oG

— Adam Wagner (@AdamWagner1) May 31, 2020