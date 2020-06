Clienti in ospedale e allarme in Germania per la presenza di bevande avvelenate sugli scaffali di alcuni supermercati.

In alcuni supermercati in Germania, scoperte bevande avvelenate sugli scaffali. Le autorità di Monaco di Baviera hanno ricevuto diverse segnalazioni di malessere derivante dal consumo di bevande analcoliche, acquistate presso alcuni negozi della zona Ovest.





Bevande avvelenate in Germania

A seguito di approfondite analisi, è stato dimostrato che nelle bibite incriminate qualcuno aveva iniettato una sostanza tossica. Questa, se ingerita, si sarebbe rivelata letale ma per fortuna ad ora non sono noti casi di decesso fra i consumatori.

Al momento sono 4 i casi accertati di avvelenamento, di cui 3 hanno confermato di aver consumato delle bevande acquistate dai supermercati di Monaco di Baviera Ovest. Tutte queste persone si trovano ora in ospedale sotto monitoraggio, ma la quantità di bibita ingerita non ha costituito un pericolo per loro.

Nessuna vittima, indagini in corso

“Fortunatamente, il danno non è stato così grave ma la sostanza sarebbe stata sicuramente fatale se consumata in quantità maggiore”, ha spiegato il portavoce della polizia Werner Kraus.

L’allarme è scattato solo a maggio 2020, nonostante le segnalazioni da parte dei clienti siano partite ad aprile.

Almeno 2 supermercati sono coinvolti nel fatto di cronaca, le bevande scelte a caso ma tutte avevano uno strano odore e sapore amaro secondo quanto riportato dai testimoni. Sono in corso le indagini per trovare gli autori del gravissimo atto, per loro pende l’accusa di tentato omicidio. Nel frattempo, la Polizia locale mette in allerta i consumatori chiedendo loro di fare attenzione ad eventuali manomissioni delle bottiglie o strani odori all’apertura di queste.