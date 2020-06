Sono tutti importati i nuovi casi della Cina secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Pechino.

Ci sono nuovi casi di Coronavirus in Cina: undici, per l’esattezza. E tutti risultano essere importati. Lo rende noto il ministero della Sanità di Pechino con un aggiornamento del 10 giugno. Secondo i dati forniti dal governo cinese, infatti, si tratterebbe di nuovi casi di Covid-19 che, però, non sarebbero ‘nati’ in territorio cinese.

Secondo quanto fornito dal ministero della Salute della Cina, sei contagi sono stati registrati a Shangai, tre nella provincia di Canton, uno a Tianjin e un altro a Fujian. Nessuna vittima da Coronavirus, invece, nel corso dell’ultima giornata. Il numero dei decessi che resta fermo a 4.634 mentre i contagi, nell’area della Cina, sono 83.057.

Coronavirus, nuovi casi in Cina

Dunque, nuovi casi in Cina di persone affette da Coronavirus. Ma per il governo locale si tratta di positivi importati. Intanto, però, arriva il duro attacco del virologo Andrea Crisanti che evidenzia: “Se guardiamo la curva dell’epidemia che ci hanno somministrato i cinesi, è chiaro che ci hanno somministrato solo la parte finale della curva e che manca tutta la parte esponenziale.

Penso che la Cina abbia mentito sull’inizio della pandemia e ha mentito sul numero dei casi, sulla mortalità, sugli asintomatici con una completa assenza di trasparenza che è invece la base della scienza, che è misura e controllo”. Questo, dunque, il pensiero del direttore del dipartimento di medicina molecolare e virologia all’Università di Padova.



Nel resto del mondo quali sono i dati sul Coronavirus? A preoccupare, per esempio, è la situazione del Pakistan che sta vivendo un aumento esponenziale. Superata la soglia dei 5.000 per il secondo giorno consecutivo: secondo i dati resi noti mercoledì 10 giugno dal ministero della Sanità, nel Paese sono stati registrati 5.834 nuovi casi con un bilancio che porta il totale a quota 119.536. Allo stesso tempo, il numero dei decessi è salito a quota 2.356.