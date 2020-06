Morta Jean Kennedy, era l’ultima dei fratelli di Jfk ancora in vita

Nella giornata del 18 giugno è morta all’età di 92 anni Jean Kennedy: ultima superstite dei fratelli dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Jean Kennedy, anch’essa figura di spicco della politica americana malgrado la sua proverbiale riservatezza, fu nel corso dei decenni fidata consigliera dei fratelli John, Bob e Ted e negli anni 90 venne scelta dal presidente Bill Clinton come ambasciatrice degli Usa in Irlanda, terra d’origine del clan dei Kennedy.

Nata il 20 febbraio del 1928 con il nome di Jean Ann Kennedy, la donna era l’ottava dei nove figli di Joseph P. Kennedy e di Rose Fitzgerald Kennedy e per tutta la sua vita contribuì allo sviluppo delle brillanti carriere politiche dei fratelli, pur operando da dietro le quinte.

Fu tra le altre cose proprio Jean a presentare al fratello John una sua amica, Jacqueline Bouvier, che quest’ultimo poi sposò nel 1953 portandola in seguito alla Casa Bianca come First Lady quando venne eletto presidente nel 1960.

The death has been announced of Jean Kennedy Smith, who served as U.S. Ambassador to Ireland from 1993 to 1998.

May she rest in peace. pic.twitter.com/yATlmycv2A

— U.S. Embassy Dublin (@USEmbassyDublin) June 18, 2020