Nuovo record per gli Usa in tema Coronavirus: cresce il numero dei nuovi positivi in un giorno.

Il 2020 per gli Usa sarà un anno da cancellare: e ancora mancano circa cinque mesi alla fine. Tra le proteste antirazzismo – con annesse sparatorie e morti in tutte le strade degli Stati Uniti -, il Covid che non si placa e una campagna elettorale per le Presidenziali 2020, i cittadini americani stanno vivendo tutt’altro che un periodo felice.

E l’incremento dei nuovi contagiati da Coronavirus è l’ennesima batosta di queste settimane.



Sì, perché gli Stati Uniti: ed è la quarta volta che ciò accade nello spazio di una settimana. L’incremento che si segnala nei bollettini giornalieri è sempre più alto.

L’ultimo dato parla di ben 47mila nuove persone infette alla data del 30 giugno.

Coronavirus in Usa: l’allarme di Fauci

Numeri alla mano, dunque, gli Stati Uniti continuano a far paura nella lotta al Covid. In totale, infatti, nel Paese a stelle e strisce i contagi sono saliti a 2,6 milioni. E non a caso l’infettivologo Anthony Fauci ha messo in guardia il Congresso americano sul rischio che i casi giornalieri di Coronavirus in Usa possano raddoppiare arrivando a 100mila al giorno se gli attuali focolai non dovessero essere contenuti correttamente.





Ma anche in America Latina la situazione Coronavirus non fa dormire sonni tranquilli, sebbene in Brasile – Paese più colpito dell’area – dopo mesi la situazione sembra stabilizzarsi. Nell’area dell’America Latina si segnalano 46.357 nuovi casi, per un totale di 2,5 milioni, e 2.510 decessi, portando il totale delle vittime a 116.199.