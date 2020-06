Donald Trump lancia una stoccata all'Ue, gli Usa sono esclusi per via dell'emergenza Covid dalla lista delle frontiere extra europee aperte.

Gli Usa sono esclusi dall’Ue, per via dell’emergenza Covid. La lista da Bruxelles non comprende il Paese nella lista delle frontiere aperte e il presidente Donald Trump non tarda a lanciare una frecciatina su Twitter. I viaggiatori americani non potranno quindi entrare di nuovo in Europa, almeno per il momento.

Covid: Usa esclusi dall’Ue

Trump ha pubblicato poche ore fa il tweet: “The Lone Warrior”, ovvero “il guerriero solitario” citando un famoso film hollywoodiano. In realtà è plausibile che si riferisca alla decisione dell’Ue di escludere gli Usa dalla lista dei Paesi che potranno riaprire le proprie frontiere all’entrata in Europa.

THE LONE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Assediato su diversi fronti, i media si accaniscono sul presidente degli Stati Uniti, dal momento in cui la Cina è presente nella lista stilata da Bruxelles. “Persino i cinesi potranno entrare nel Vecchio Continente”, ha detto qualcuno lanciando una frecciatina alla Casa Bianca.

La pandemia è forte negli Usa

L’Ue è stata però chiara in merito alla difficile decisione, spiegando che questa non ha alcuna motivazione politica ma è legata a criteri imprescindibili di sicurezza sanitaria. Negli Usa, infatti, la pandemia Coronavirus è ancora forte e aprire le frontiere con questo Paese esporrebbe l’Europa ad un rischio troppo elevato.

Si sono registrati una media di 40mila nuovi positivi giornalieri e il Congresso ha lanciato un allarme nelle ultime ore. Ne ha parlato il virologo Anthony Fauci: “I nuovi casi negli Stati Uniti potrebbero raggiungere i 100 mila al giorno, con rischi per l’intero Paese”.