Ennesima querelle per Donald Trump con i social network. Dopo gli scontri aperti con Twitter – per ben due volte nel corso del periodo a cavallo tra maggio e giugno – e Facebook, adesso arrivano le accuse di ‘razzismo’ da parte di Twitch.

A causa di una condotta scorretta – a detta dei vertici della piattaforma livestreaming – è stata disposta la chiusura immediata del canale del Tycoon.



Il Presidente degli Stati Uniti – che punta molto su un piano comunicativo social per coinvolgere anche i più giovani – deve fare i conti con quella che lui stesso definisce una “censura di sinistra”.

Twitch, dunque, piattaforma di proprietà di Amazon, ha annunciato la sospensione del profilo del titolare della Casa Bianca.

Twitch and Reddit have done more to punish trump for his hateful comments than any elected GOP officials.

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) June 29, 2020