Due militari italiani sono rimasti coinvolti nella duplice esplosione che ha avuto luogo a Beirut: sono feriti ma non gravemente.

Tra i feriti causati dall’esplosione a Beirut, che le autorità pensano essere più di 2.000, ci sono anche due militari italiani. Secondo quanto appreso dall’Ansa da fonti qualificate fanno parte di un’unità del contingente italiano in Libano e non sarebbero in gravi condizioni.