Oltre il danno, la beffa. Perché la devastante esplosione di Beirut, avvenuta martedì 4 agosto, con un bilancio già di per sé gravissimo (e che può andare solo a peggiorare) porta con sé anche strascichi importanti per la sanità locale.

In piena emergenza, sia per quanto concerne le cure da fornire per la tragedia avvenuta nella zona del porto, sia per il Coronavirus, la capitale del Libano rischia di ritrovarsi senza ospedali. Sono ben tre gli ospedali che sono andate distrutti in seguito all’esplosione di Beirut. A riferirlo sono le autorità sanitarie locali. Un bel problema perché adesso si rischia il collasso delle strutture disponibili.



Secondo quanto dichiarato da Mirna Doumit, presidente dell’ordine degli infermieri della capitale del Libano, sono tre gli ospedali andati completamente distrutti in seguito all’esplosione avvenuta nell’area del porto della città. Inoltre, come se non bastasse, altre due strutture sanitarie sarebbero state fortemente danneggiate dall’onda d’urto provocata dalla deflagrazione partita da un deposito.



Come spiegato dalla presidente dell’Ordine degli Infermieri di Beirut: “Abbiamo dovuto trasferire i pazienti in altri ospedali. Altri due ospedali sono parzialmente distrutti. È una catastrofe”. Danni che rendono ancora più difficoltosa l’assistenza sanitaria.

