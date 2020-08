Per Donald Trump l'esplosione che ha devastato Beirut martedì 4 agosto potrebbe essere frutto di un attentato. Le parole del Tycoon.

Per Donald Trump l’esplosione in Libano, nella capitale Beirut, avvenuta martedì 4 agosto, potrebbe essere stata causata da un attentato. Lo ha riferito nella notte italiana alla stampa americana dopo un meeting con dirigenti militari statunitensi. “Ho incontrato i nostri generali e sembra che non sia un incidente industriale – spiega il Tycoon ai cronisti -.

Sembra, secondo loro, che sia un attentato, una bomba di qualche tipo”. Gli Usa, comunque, hanno già fatto sapere di essere pronti ad aiutare un Paese amico qual è il Libano. Accontentando, così, la richiesta del presidente libanese che in lacrime ha chiesto ausili dagli Stati amici.



Esplosione Beirut: Trump parla di attentato

Al momento, comunque, prevale la tesi dell’incidente. Inizialmente, comunque, si era parlato di un possibile attentato per via di una presunta seconda esplosione nei pressi della residenza dell’ex premier sunnita Hariri (evento che poi non si è verificato). A ciò si aggiunge la gravissima situazione di crisi economica, politica e sociale interna che causa pericolose tensioni e rigurgiti di violenza nella zona del Libano.





Ma alcuni video mostrano un grande fumo in tutta la zona dei capannoni e ciò fa pensare a un incidente. Intanto, però, le autorità locali non si sbilanciano sulle cause ma invitano solamente i cittadini che possono andar via a farlo.

Perché a Beirut l’aria è diventata tossica dopo le deflagrazioni.