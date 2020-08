Libano, governo pronto alle dimissioni: la decisione nel pomeriggio

In Libano sembrano essere ormai imminenti le dimissioni del governo di Hassan Diab, che negli ultimi giorni ha subito la perdita di quattro ministri.

Sono momenti particolarmente difficili queste per il governo del Libano, che secondo diverse fonti dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni nelle prossime ore consegnando così il paese a elezioni anticipate. L’esecutivo guidato da Hassan Diab si trova infatti al momento stretto tra due diversi fronti, con la capitale Beirut ancora gravemente danneggiata dall’esplosione dello scorso 4 agosto e le successive proteste che da giorni si stanno susseguendo nelle strade.





Libano, governo pronto alle dimissioni

A riportare l’indiscrezione delle imminenti dimissioni dell’esecutivo è l’emittente libanese Mtv, che ci cita fonti informate, anche se nei palazzi della capitale non tutti vedono di buon occhio un’eventuale uscita di scena dell’attuale governo.

Tra questi il presidente del parlamento Nabih Berri, il quale preferirebbe che il governo rimanesse in carico almeno fino al prossimo giovedì per poter sfiduciare direttamente in Aula. In questo scenario infatti, l’esecutivo di Diab verrebbe riconosciuto effettivo responsabile dell’esplosione che ha devastato il porto di Beirut.

Una posizione condivisa anche dai quattro ministri che in queste ultime ore hanno deciso di dimettersi dal loro incarico e uscire quindi dall’esecutivo, tra cui la ministra dell’Informazione Manal Abdel Samad, che intervistata da Mtv ha dichiarato come il governo non sia stato in grado: “Di fare nulla se non nascondere la negligenza.

[…] La bomba atomica che ci è esplosa a causa della corruzione, della negligenza e della cospirazione deve far sì che nessuno resti seduto sulla sua poltrona“. Oltre ad Abdel Samad, gli altri ministri a essersi dimessi sono stati quello delle Finanze Ghazi Wazni, quella della Giustizia Marie-Claude Najm e quello dell’Ambiente Demianos Qattar.

Le parole del ministro dell’Interno

Parole analoghe sono state pronunciate dal ministro dell’Interno Mohammad Fahmi, anche lui favorevole alla sfiducia parlamentare: “Inizialmente, subito dopo l’esplosione [nel porto di Beirut, ndr], ero favorevole alle dimissioni del governo perché mi sembrava logico.

Ma oggi che siamo sotto pressione dimettersi significherebbe sottrarsi alle proprie responsabilità. È vergognoso fuggire davanti alle proprie responsabilità”.