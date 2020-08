Un cane ha mangiato una mascherina abbandonata per strada, gli animalisti avvertono: "Possono odorare di cibo e attirare animali".

Un cane di nome Gibbs è stato operato per blocco intestinale dopo aver ingerito una mascherina. L’episodio è accaduto a Boston, negli USA. Bisognerebbe evitare di gettare le mascherine per strada, in quanto potrebbero essere ingerite per sbaglio da animali, con gravi conseguenze per la loro salute.

Il piccolo Gibbs è stato fortunatamente salvato dal centro veterinario dell’Animal rescue league.

Cane mangia mascherina: chirurghi lo salvano

Gibbs ha rischiato di morire a causa di un blocco intestinale dopo aver ingerito una mascherina. I chirurghi sono riusciti a salvargli la vita. L’animal rescue league ha in seguito raccontato quanto capitato al cagnolino sulla sua pagina ufficiale Facebook. Gibbs aveva mangiato la mascherina con tanto di elastici. L’oggetto anomalo è ben visibile nel corpo dell’animale in una radiografia pubblicata sui social.





Gibbs cerca una famiglia

L’intervento sul cagnolino Gibbs, che ha rischiato la vita dopo aver mangiato una mascherina, è perfettamente riuscito. L’animale adesso trascorrerà un po’ di tempo con un collare elisabettiano e poi sua convalescenza potrà dirsi terminata.

Gibbs è in cerca di una famiglia. L’Animal rescue league ha dunque reso note tutte le info per procedere a un eventuale adozione del cane. Gli animalisti hanno avvertito: “Le mascherine possono odorare di cibo e i cani o la fauna selvatica possono scambiarle per qualcosa di commestibile”. Hanno poi spiegato come questi oggetti, se ingeriti per sbaglio, possono provocare all’animale gravi conseguenze come blocchi intestinali.