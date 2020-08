Nella costa antistante Antirrio in Grecia, una bambina ha preso il largo con il suo unicorno gonfiabile. Salvata da un traghetto che l'ha avvistata.

Pochi attimi sono bastati per far perdere il controllo dei genitori e allontanare dalla spiaggia di centinaia di metri la bambina, andata alla deriva a bordo del suo unicorno gonfiabile. La bimba è stata salvata da un traghetto che l’ha avvistata.

Bimba alla deriva a bordo di unicorno gonfiabile

I fatti sono avvenuti nella costa di fronte al paese greco di Antirrio. La corrente ha trascinato la bimba a bordo del gonfiabile a forma di unicorno a largo, quando i genitori si sono accorti dell’allontanamento è stato troppo tardi per intervenire. La bambina tra i quattro e i cinque anni si è ritrovata a centinaia di metri dalla costa in evidente pericolo, in balia delle onde e della corrente.

A questo punto, i familiari hanno avvertito la guardia costiera che si è subito messa in allerta. Al richiamo ha risposto il capitano del traghetto Salaminomachos, che ha tratto in salvo la bambina scongiurando una possibile tragedia, restituendo la bimba ai genitori. Finale a lieto fine per una storia che avrebbe potuto prendere una brutta piega.

Il precedente in Salento

Il 28 di Luglio due turisti svizzeri sono addormentati sul materassino, facendosi trascinare dalla corrente. Al loro risveglio si trovavano molto distanti dalla costa. Così hanno iniziato ad urlare e sbracciare. Notati dai bagnanti, due moto d’acqua del 118 da Torre San Giovanni e Torre Lapillo hanno individuato i ragazzi e li hanno riaccompagnati a riva.

