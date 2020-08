Il caso è diventato oggetto di studio da parte degli esperti dell'università di Seoul. Il volo doveva rimpatriare 300 sudcoreani.

Il coronavirus ha infettato una ragazza sudcoreana, mentre utilizzava la toilette di un aereo. La giovane era una tra i circa 300 coreani rimpatriati da Milano. Gli studiosi del Soonchunhyang University College of Medicine di Seoul hanno preso in esame il caso della ragazza.

Il risultato è un articolo pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases, a cura dei Centers for Disease Control and Prevention.

Ragazza coreana infettatasi usando la toilette

Una ragazza sudcoreana è risultata positiva al coronavirus dopo aver utilizzato la toilette di un aereo. Gli esperti del Soonchunhyang University College of Medicine di Seoul hanno preso a cuor eil caso. I risultati dello studio suggeriscono che, avendo utilizzato la mascherina per tutto il tempo di viaggio, tranne nel momento in cui ha utilizzato il servizio, la giovane potrebbe essersi infettata in bagno.





La spiegazione degli esperti

Gli esperti hanno dichiarato: “Sarebbe stato sufficiente che qualche passeggero affetto da Covid-19 sia andato in bagno prima della ragazza affinché avvenisse il contagio”. A coordinare il volo alcuni funzionari sudcoreani, rispettando rigidi controlli preventivi, tra cui il test precedente all’imbarco.

Di conseguenza, 11 passeggeri non hanno potuto raggiungere l’aeroporto, poiché manifestavano sintomi da coronavirus. I ricercatori hanno continuato: “Tutti i passeggeri indossavano mascherine N95 e sono stati fatti sedere a circa 1,8 metri di distanza tra loro”. Risulta, inoltre, che i passeggeri dopo il volo (durato 11 ore) sono stati sottoposti a una quarantena di due settimane presso una struttura governativa.