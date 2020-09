Il cardinale Tagle è risultato positivo al coronavirus: nelle settimane precedenti aveva incontrato il Pontefice in udienza.

Il cardinale filippino Luis Antonio Gokim Tagle è risultato positivo al coronavirus dopo essere arrivato a Manila, nelle Filippine. Non presenta sintomi e si trova in isolamento domiciliare in attesa di negativizzarsi.

Cardinale Tagle positivo al coronavirus

A rendere nota la sua positività è stata la sala stampa vaticana.

Il suo direttore Matteo Bruni ha spiegato che il cardinale, prefetto di Propaganda Fide e presidente di Caritas Internationalis, è in buona salute. Si tratta di una delle personalità più autorevoli della Chiesa cattolica che molti ritengono essere uno dei possibili successori di Papa Francesco.

Intanto in Vaticano si sta procedendo alle verifiche necessarie con quanti siano entrati in contatto con lui vagliando i luoghi visitati, a partire dal pontificio Collegio filippino, dove risiede, e dal palazzo della Congregazione.

Il 29 agosto Tangle aveva anche incontrato Papa Francesco in udienza, ma al momento non è noto se anche quest’ultimo dovrà effettuare un tampone. Anche perché il 7 settembre il cardinale si era già sottoposto ad un test a Roma ed era risultato negativo: probabile quindi che abbia contratto solo in seguito l’infezione.

Durante le udienze del Papa poi è stato garantito il rispetto delle misure anti contagio, a partire dal distanziamento sociale e dalla mascherina.

Proprio mercoledì 9 settembre il Pontefice si era mostrato per la prima volta indossando un dispositivo di protezione all’interno della sua auto mentre arrivava all’udienza e al ritorno.