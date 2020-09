Annullata la manifestazione del Nobel causa covid, la cerimonia sarà online. Intanto Trump ringrazia chi lo candida al Nobel per la Pace.

A causa del coronavirus la cerimonia del Nobel non si terrà a Stoccolma. La Federazione che consegna i premi l’ha annunciato attraverso un comunicato. Il conferimento dei premi avverrà online. Intanto Trump ringrazia chi l’ha candidato per il Nobel per la Pace.

Coronavirus, niente cerimonia del Nobel

Per la prima volta dal 1944 la cerimonia per la consegna del Nobel, prevista per il 10 dicembre a Stoccolma, è stata annullata. Il covid-19 ha costretto gli organizzatori a ripensare ad una manifestazione telematica.

L’evento sarà trasmesso totalmente in diretta televisiva e la proclamazione dei vincitori dei premi per Medicina, Letteratura, Fisica, Chimica, Pace ed Economia avverrà tra Stoccolma ed Oslo tra il 5 ed il 12 ottobre.

Trump candidato al Nobel per la Pace

Un parlamentare norvegese, Christian Tybring-Gjedde, 57 anni, conservatore ma soprattutto presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, ha proposto Donald Trump per il premio Nobel per la pace.

“Non sono un sostenitore di Trump – ha spiegato il parlamentare –, ma credo abbia fatto più di tutti gli altri candidati per promuovere la pace nel mondo“.

Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del mondo in poco tempo, spaccando l’opinione pubblica soprattutto in America, dove gli scontri tra le frazioni sono sempre più drammatici e frequenti.

Nonostante le polemiche, il presidente ha tenuto a ringraziare personalmente il deputato contattandolo telefonicamente. “Mi ha ringraziato per la nomination– spiega Tybring-Gjedde -. Sono rimasto sorpreso, è stato davvero gentile da parte sua, non credo che tutti lo facciano”.

Condivisa l’idea di Tybring-Gjedde anche dal Cristiano democratico Magnu Jacobsson.

“Stavo andando in scuderia con mia figlia – ha scritto su Twitter Jacobsson – quando il presidente Trump ha chiamato e mia ha ringraziato per la nomination al Nobel.

Abbiamo parlato di pace in Medio Oriente e nei Balcani. Auguro buona fortuna al presidente per il processo di pace”.