L'Oms ha affermato che stando alle stime attuali il numero di contagiati da coronavirus nel mondo potrebbe essere ben più alto dei dati ufficiali.

Secondo l’Oms i contagi da coronavirus nel mondo potrebbero essere molti di più rispetto a quelli riportati dai dati ufficiali. Lo ha affermato il capo delle operazioni di emergenza Mike Ryan parlando all’Executive Board dell’Agenzia delle Nazioni Unite, sottolineando come secondo le ultime stime potrebbe essere stata colpita dal coronavirus circa il 10% della popolazione mondiale, vale a dire oltre 750 milioni di persone.

Coronavirus, i dati Oms sui contagi nel mondo

Nel suo intervento, Ryan ha tuttavia affermato che l’eventuale diffusione o regressione della pandemia nel mondo dipende soprattutto dalle decisioni che possiamo adottare a livello nazionale e internazionale: “Le nostre migliori stime attuali ci dicono che circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stato infettato da questo virus. […] Sappiamo che la pandemia continuerà a evolversi , ma sappiamo anche di avere gli strumenti per lavorare per reprimere la trasmissione e salvare vite in questo momento, e sono a nostra disposizione.

Il futuro dipende dalle scelte che facciamo collettivamente“.

Soltanto una settimana fa, lo stesso Ryan aveva avvertito in merito al rischio di raggiunere i due milioni di morti nel mondo prima che il vaccino statunitense possa essere distribuito: “È inimmaginabile, ma non impossibile. Siamo pronti a fare quanto necessario per evitare questa cifra? Se la riposta è negativa, questo numero non diventerà solo immaginabile, ma purtroppo assai probabile”.

Ryan ha aggiunto tuttavia che un eventuale vaccino anti coronavirus: “Non sarà una bacchetta magica, ma uno strumento aggiuntivo che dovrebbe essere aggiunto a una strategia globale per combattere questa malattia”.