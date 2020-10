Anthony Fauci, virologo a capo della task force covid negli Usa avrebbe individuato nella nomina del giudice Coney l'evento diffusore del virus.

Secondo quanto dichiara Anthony Fauci, la nomina di Amy Coney Barret come giudice alla Corte Suprema avvenuta alla Casa Bianca avrebbe dato luogo all’evento diffusore del covid. Durante l’evento, infatti, Trump, la moglie Melania e altri ospiti avrebbero contratto il coronavirus, tra i quali l’assistente Hope Hicks, ritenuta la prima portatrice del virus.

Fauci: “Evento diffusore covid la nomina di Coney”

Interpellato alla Cbs sul caso dei contagi risocntrati all’interno della Casa Bianca, il virologo ha dichiarato: ” I dati parlano da soli. Abbiamo avuto un evento super diffusore alla Casa Bianca. In quell’occasione le persone non rispettarono il giusto distanziamento e non indossarono le mascherine. Ecco perchè abbiamo avuto così tanto contagi interni da allora“.

Come sappiamo da giorni, infatti, da quell’evento, all’interno della Casa Bianca si sono registrati 11 contagi.

Dapprima con il presidente Donald Trump, ricoverato in ospedale nel bel mezzo della campagna elettorale, poi di riflesso la First lady Melania. Successivamente, sono risultati positivi anche l’addetto stampa della White House, l’assistente di Trump Hope Hicks e l’ex consigliera del Tycoon Kellyanne Conway.