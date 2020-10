Una ragazza americana è stata umiliata da un professore al college, perchè durante la sua videolezione avrebbe dovuto spegnere per pochi minuti la webcam per allattare la figlioletta.

Il bizzarro episodio si è verificato in America, e più precisamente al Fresno City Collge, quando Marcella Mares, studentessa universitaria, si è vista impedire dal proprio professore di allattare la figlia di 10 mesi durante una videolezione per crediti di frequenza.

Episodio che ha suscitato l’indignazione di molti, come si nota dai commenti sotto il post su Instagram, che la ragazza ha deciso di pubblicare in forma di protesta. Come raccontato dalla stessa Marcella, il professore aveva spedito una mail per comunicare ai propri studenti, che per avere i crediti di frequenza avrebbero dovuto seguire la videolezione con webcam e microfono accesi. A puesto punto Marcella ha inviato una mail al professore per informarlo che avrebbe dovuto spegnere la webcam ogni tanto per allattare la figlia.

La risposta dell’insegnante invece, l’ha lasciata di stucco: –“Non è quello che dovresti fare durante la lezione. Puoi farlo. Nel tuo tempo libero”.

Ma non è finita qui. Perchè mezz’ora dopo, a inizio lezione, il professore ha ridicolizzato, dinanzi alla classe in ascolto, l’allieva che aveva spedito quella mail, con queste parole: –“Voi ragazzi dovete capire che avete delle priorità adesso e che dovete mettere da parte tutte queste distrazioni oppure diventare creativi quando il vostro bambino ha bisogno di voi e prestare attenzione durante la mia lezione“.

View this post on Instagram

I never write long posts but this is a good one! • • • I didn’t want to post this picture because I just wanted it for me but I just wanted to show that I CAN focus in class WHILE breastfeeding my child. My professor changed the requirements for class & said we needed to have our camera & microphone on in order to receive credit for the attendance part of class. I told him I obviously don’t have a problem with having my camera & microphone on but I might need to turn them off to feed my daughter from time to time. His response was “that’s not what you should be doing during class. Do that on your own time.” I didn’t respond & went to class about a half hour later. The first thing he says to the whole class in our zoom meeting was “I got this really weird email from a student stating she needed to do inappropriate things during lecture time. You guys need to understand that you have priorities now and you need to put all those distractions aside or be creative when your child needs you and give your full attention in my class.” If you know me, you know how pissed this made me. It was one thing to send the email telling me what I can and can’t do in my house with my child. But it’s a whole other thing when he announced a “weird” email was received about “inappropriate” things. I felt so unmotivated during class I was so hurt that an actual human said these things about me & my breastfed baby in public to other students. I was humiliated. Then I realized, he should be humiliated. He discriminated against me and many others when he said “put those distractions aside or be creative when your child needs you” like what the fuck?! This is a child we are talking about not our phones or TVs or any other THING. I am so so happy my cousin has helped me with taking action with this & got me in contact with some of her friends who got me in contact with people they know. I hope this man thinks before he decides to continue with his career, if he even has one anymore. Breastfeeding mamas &any mama that is trying to juggle school, work, & a child should be praised not put down & humiliated. I love my baby & would choose her health over anything or anyone, any day of any week!

A post shared by Marcella Mares (@cellapage_) on Sep 24, 2020 at 2:55pm PDT