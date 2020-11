Diversi agenti di polizia sono stati visti correre nella stazione nel famoso quartiere dello shopping

Londra, la stazione della metropolitana di Oxford Street (Oxford Circus)è stata evacuata e sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Probabilmente l’evacuazione si è resa necessaria in seguito a un non meglio specificato incidente che avrebbe coinvolto un uomo.

Londra, evacuata Oxford Street

Diversi agenti di polizia sono stati visti correre nella stazione nel famoso quartiere dello shopping subito dopo le 17.30 mentre i veicoli della polizia si fermavano all’esterno. Ai passeggeri che viaggiavano in metropolitana è stato chiesto di lasciare la stazione. Le prime immagini che arrivano dal quartiere mostrano diversi agenti correre all’interno della stazione della metropolitana in fretta e furia.