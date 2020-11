Coppia muore annegata in viaggio di nozze ai Caraibi, si erano spostati 4 giorni prima.

Un coppia di giovani sposi è morte annegata in viaggio di nozze ai Caraibi. Mohammad Malik, 35 anni, e Noor Shah, 29, questi i nomi delle vittime, si erano sposati lo scorso 24 ottobre e da New York si erano spostati in un resort delle Isole Turks e Caicos per trascorrere la luna di miele.

Proprio mentre erano intenti a fare un bagno in mare, non molto lontani dalla riva, la forte corrente li avrebbe trascinati via rendendo inutile l’intervento degli altri bagnanti che hanno provato a salvarli. A nulla è valsa la rianimazione cardiopolmonare, per la coppia era già troppo tardi.

Coppia muore annegata viaggio di nozze

“Mio fratello – ha detto Ahmad Malik, fratello di Mohammad – era molto innamorato di lei.

Era sempre raggiante quando erano insieme. Era raggiante il giorno del suo matrimonio, è stato il giorno più felice della nostra vita. Noor e Mohammad insieme erano semplicemente magnetici e hanno portato felicità a tutti. Si amavano. Anche se siamo tristi – ha concluso – perché non sono più con noi, ci dà conforto sapere che siano stati insieme nei loro ultimi momenti”.

Anche il padre di Mohammad, Maqbool Malik, ha ricordato il figlio con affetto, ma ha anche attaccato il resort per la mancata presenza dell’adeguata segnalazione e cartellonista per i bagnanti.

“Questa perdita è devastante – ha detto Maqbool Malik – uno choc incredibile. Erano veramente innamorati l’uno dell’altra. Il tipo di chimica che abbiamo visto in quei due esseri umani era incredibilmente affascinante”.