Arriva una svolta epocale. Quindici Paesi dell’area dell’Asia e del Pacifico hanno firmato il più grande accordo di libero scambio al mondo.

Potrebbe trattarsi di una svolta epocale che potrebbe cambiare le sorti dell’economia globale Quindici Paesi dell’Area Asia-Pacifico hanno firmato quello che può essere definito il più grande accordo di libero scambio al mondo e che potrebbe rappresentare il 30% del PIL Globale.

Tra i Paesi firmatari sono compresi la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia e la Nuova Zelanda.

L’accordo tra i Paesi è stato proposto per la prima volta già 8 anni fa nel 2012 tra diversi leader e capi di stato impegnati nella lotta contro la pandemia. Tra i firmatari avrebbe dovuto esserci anche l’India tuttavia ha poi deciso di non procedere. La motivazione sarebbe da risiedere nel fatto che l’India avrebbe paura di eventuale aumento del deficit nei confronti con la Cina.

Il 30% del PIL Globale. Potrebbe rappresentare questo l’accordo commerciale firmato tra la Cina e altri Paesi dell’Area Asia-Pacifico. Il Regional Comprehensive Economic Partnership comprende Paesi come Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Corea del Sud oltre a 10 Paesi che fanno parte dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico). L’accordo proposto per la prima volta nel 2008 che avrebbe dovuto vedere anche l’India tra i possibili firmatari, ha preso un ulteriore slancio in virtù di una tendenza globale che si sta lentamente avvicinando al protezionismo.

Questo accordo di libero scambio rappresenta un evento di portata storica in quanto sarà la prima volta che Cina e Giappone firmeranno il loro primo accordo di libero scambio in assoluto.

“La firma del Rcep non è solo un traguardo epocale nella cooperazione nell’Asia orientale, ma è anche una vittoria del multilateralismo e del libero scambio”, ha dichiarato il capo del governo cinese Li Keqiang.