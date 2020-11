La tinta per capelli di Rudolph Giuliani cola in conferenza stampa

La tinta per capelli di Rudolph Giuliani ha iniziato a colare sul suo volto scatenando un tam tam sui social

Nel corso di una complessa conferenza stampa, l’ex primo cittadino di New York, Rudolph Giuliani, il capo della squadra legale di Donald Trump, ha improvvisamene iniziato a sudare talmente da far colare la tinta per i capelli sul suo volto.

Rudolph Giuliani, detto Il Tintoretto.

pic.twitter.com/HbnjVNUHe0 — Champagne Socialist (@ChampagneSoci13) November 20, 2020

La tinta per capelli di Rudolph Giuliani

Rudolph Giuliani, capo della squadra legale di Donald Trump (che continua a non riconoscere la vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa 2020), ha cominciato a sudare e la sua tinta per i capelli ha impresso due solchi scuri sul suo volto.

L’episodio non è certo passato inosservato e su Twitter è partita la corsa ai post ironici sull’accaduto. Chi lo ritiene un alieno perché pare stia perdendo la sua maschera, chi ironizza sulla scelta del parrucchiere e chi allude che Giuliani si stesse sciogliendo come un reattore di Chernobyl.

1971, Dirk Bogarde in “Morte a Venezia”, di Luchino Visconti

2020, Rudolph Giuliani in “Sconfitta a Washington”, di Stinto Brass. https://t.co/gkgFGucqxy — βeta Dog (@PeterCiaccio1) November 20, 2020

Di fatto il capo della squadra legale di Donald Trump, con un fazzoletto ha cercato di asciugare quei rigoletti che sentiva scorrere sul suo viso, ignaro che si trattasse di colatura di tinta per i capelli e facendo impazzare il mondo dei social.