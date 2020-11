L’Oms invia un team internazionale di esperti per indagare le origini del Coronavirus

L’Oms torna ufficialmente in Cina per indagare sull’origine del Covid -19. L’Organizzazione mondiale della Sanità infatti ha deciso di inviare di nuovo i propri esperti nel Paese per raccogliere nuovi elementi utili a ricostruire l’origine e il meccanismo di diffusione del Coronavirus.

Il viaggio è previsto nelle prossime settimane, ma si aspetta le indicazioni sulle disponibilità di Pechino.

Covid, ispettori in Cina

La Cina ha accettato l’arrivo degli ispettori Oms e non ha posto il veto. Ad annunciarlo è stata la stessa Organizzazione mondiale della Sanità. Avrebbe infatti ricevuto nella giornata di lunedì 23 novembre rassicurazioni da Pechino sull’accoglienza riservata agli esperti internazionali. “Ci attendiamo una piena collaborazione e abbiamo avuto rassicurazioni dai nostri colleghi del governo cinese che il viaggio sul campo sarà facilitato e avverrà il prima possibile”.

Queste le parole in conferenza stampa del direttore delle emergenze dell’OMS Michael Ryan.

E ancora: “Dobbiamo essere in grado di avere un team internazionale sul posto che possa unirsi ai colleghi cinesi e guardare i risultati e gli esiti dei loro studi e verificare i dati sul campo”. Ryan si è anche complimentato con gli scienziati cinesi per “l’enorme quantità di indagini scientifiche” svolte su Covid -19.

E infine: “Tutti abbiamo bisogno di capire l’origine del virus. Sia noi che i cinesi abbiamo bisogno di capire da dove proviene per prevedere dove potrebbe riemergere in futuro”. Tra le ipotesi più accreditate fino a questo momento è che il virus killer sia passato da una qualche specie animale agli esseri umani in un mercato nella città di Wuhan.