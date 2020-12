Folle corsa a 195km/h in diretta Facebook: denunciato da uno spettatore

Un uomo si divertiva a postare su Facebook delle dirette nelle quali guidava l’auto, lanciandola a folle velocità, a volte sfiorando anche i 195km/h.

Justin Dean Jones, che vive a Llanelli, in Galles, è stato fermato dalla polizia dopo che un utente canadese ha segnalato la sua perfomance in diretta Facebook, alle forze di polizia.

L’uomo, 30 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si riprendeva con il suo smartphone, mentre guidava la macchina a folle velocità, lungo strade statali, stradine di campagna, centri abitati, oltre ad effettuare sorpassi che avrebbero messo a repentaglio la vita degli altri utenti della strada, il tutto in diretta streaming. Con una mano infatti reggeva il volante e con l’altra il telefono.

VIDEO | A Llanelli man who filmed himself hitting speeds of up to 120mph has been jailed.

He was investigated after someone who saw the videos on Facebook was so concerned that she reported him.

Watch some of the footage here: https://t.co/XG7Ae97zGc pic.twitter.com/OggroCT0CK

— Heddlu Dyfed-Powys Police (@DyfedPowys) November 30, 2020