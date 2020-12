Un uomo di 64 anni originario di Cesena, Gabriele Gigli, è stato ucciso in Brasile: gli inquirenti ipotizzano che l’omicidio sia conseguenza di una rapina.

La tragica vicenda è avvenuta in Brasile: un uomo originario di Cesena è stato rinvenuto senza vita presso la propria abitazione. Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine locali.

Brasile, uomo di Cesena ucciso per rapina

Gabriele Gigli viveva da due anni in una casa a Itaùnas, nello Stato di Espirito Santo, situato nella zona sud-est del Brasile.

Proprio nel giardino della sua abitazione, l’uomo di 64 anni è stato trovato brutalmente ucciso venerdì 4 dicembre. Secondo quando dichiarato dai media brasiliani, le autorità locali stanno attualmente lavorando alla ricostruzione dei fatti che hanno causato il decesso. L’ipotesi più plausibile, al momento, sembra essere quella di una tentata rapina in quanto sul corpo dell’uomo sono stati individuati segni di difesa e ferite compatibili con una colluttazione. I malviventi, infatti, avrebbero dapprima stordito l’uomo colpendolo con una pietra di grandi dimensioni e, soltanto in un secondo momento, avrebbero compiuto l’omicidio.

È stata diffusa, inoltre, la notizia che la polizia brasiliana abbia posto in stato di fermo alcuni individui sospettati del delitto ma sembra che non vi sia stata ancora alcuna incarcerazione. Gli agenti hanno, pertanto, diramato un appello rivolto ai cittadini di Itaùnas chiedendo loro di fornire testimonianze e informazioni utili per procedere all’identificazione e all’arresto dei responsabili del crimine.

Gabriele Gigli: il trasferimento in Brasile

Gabriele Gigli, cesenate di nascita, aveva 64 anni ed era particolarmente conosciuto nella sua città natale. A Cesena, per molti anni, era stato gestore e titolare di un bar molto frequentato e, in Italia, Gigli aveva una figlia nata da un matrimonio finito da diverso tempo. Dopo la morte del padre, sopraggiunta circa due anni fa, poco motivato a rimanere a Cesena, l’ex-barista aveva deciso di cambiare vita e trasferirsi all’estero, scegliendo di partire per il Brasile.