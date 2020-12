Due bambini di 4 e 6 anni sono stati uccisi da un Suv finito fuori strada che li ha travolti. La tragedia è avvenuta in un campo da minigolf, il Coconut Creek Family Fun Park, a Panama City Beach, Florida, dove le giovani vittime stavano giocando.

Addie e Baylor Kirchgessner, queste i loro nomi, sono entrambi deceduti. Il più piccolo, nello specifico, è morto sul colpo, mentre la sorella più grande è stata trasportata in ospedale in codice rosso per poi morire poche ore dopo. Una brutta storia che ha fortemente scosso la comunità locale e non solo. Illesi sono stati i genitori delle vittime, Lauren e Matt Kirchgessner.

L’uomo alla guida del Suv si chiama Scott Donaldson e al momento nei suoi confronti è stata avviata un’indagine per verificare quale sia stato il motivo per il quale la vettura sia arrivata sul campo da minigolf. In questo momento le accuse contro di lui sono sospese, o meglio rimandate al momento in cui si avranno maggiori dettagli da parte degli agenti.

we are praying so hard for our good friend & colleague @bmpeak and her family, dealing with the most unthinkable tragedy.

sweet, loving 4yo & 6yo Addie and Baylor lost their lives on Friday in a tragic accident.

if you’d like to help & keep updated: https://t.co/vzLEt7RDlA

— Homa Bash (@HomaBashWEWS) December 6, 2020