Imprenditore paga le bollette di 114 famiglie

In Florida, e più precisamente a Gulf Breeze, un imprenditore locale, Michael Esmond, 74 anni, ha deciso di compiere una buona azione e pagare le bollette di 114 famiglie in difficoltà.

Esmond, che possiede una ditta che realizza piscine e centri benessere, negli anni 80′ ebbe gli stessi problemi: i lavori che svolgeva non bastavano a pagare le bollette, soprattutto con 3 figlie da mantenere, e così si ritrovò con il gas staccato, patendo il freddo, visto che proprio quell’inverno era stato particolarmente rigido in Florida, come racconta lo stesso Michael alla Cnn: -“Per questo capisco i problemi di chi oggi non ce la fa.

Ci sono passato anch’io”.

Ecco dunque la decisione di pagare le bollette a queste famiglie. Michael comunque non è nuovo a gesti di questo tipo: già lo scorso anno diede in beneficienza 4.600 dollari per pagare le utenze delle famiglie più sfortunate. Quest’anno è voluto andare oltre, e ha donato 7.615 dollari, riuscendo così a pagare le utenze di queste famiglie: -“Mi ha davvero colpito il fatto che le cose vadano così male e ci siano persone che non riescono a pagare una bolletta da 100 dollari”.

Bisogna considerare comunque che quest’anno per la Florida non è stato un bel periodo, in particolare per la zona di Gulf Breeze, visto che l’economia è stata messa in ginocchio oltre che dal Covid, anche dall’uragano Sally. Come ricordato da Michael: -“C’è chi non riesce a pagare le bollette e a mettere il cibo in tavola. Voglio solo fare la mia parte. Spero che questo gesto tolga li faccia distrarre almeno durante il periodo natalizio”.