Wuhan, città simbolo del Coronavirus è riuscita a sconfiggere la pandemia. Che ormai il Coronavirus sia quasi un ricordo lo si vede dalle strade gremite di gente. Palazzi illuminati, palloncini per aria, milioni di persone per strada pronte a festeggiare l’ultimo dell’anno tra brindisi, musica alta e naturalmente l’abbraccio con i propri cari.

Sono solo alcuni dettagli che si vedono dalle immagini diffuse dalle tv locali e che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Un piccolo dettaglio però balza all’occhio. Parliamo naturalmente delle mascherine che le persone indossano. Una bella differenza se pensiamo che il resto del mondo trascorrerà il capodanno nelle loro case, così come molti utenti hanno voluto far notare sui social.

Il 2020 non poteva andare via senza sbatterci in faccia questa sublima trollata. Felice anno nuovo e grazie ancora.#Wuhan pic.twitter.com/O2peZj66Ck

— Alessandro 7 (@AlessandroCere7) December 31, 2020