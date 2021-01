A rendere noto dello stop è stato il ministro della Salute Yuli Edelstein nella mattinata di martedì 5 gennaio.

Lo stato di Israele ha interrotto la campagna di vaccinazione, questo perché ha esaurito velocemente tutte le dosi che ha avuto a disposizione. Israele, infatti si è distino per essere stato il paese del mondo che ha somministrato più dosi del siero Pfizer.

A rendere noto dello stop è stato il ministro della Salute Yuli Edelstein nella mattinata di martedì 5 gennaio. Quest’ultimo ha anche dichiarato che 1.224.000 israeliani hanno ricevuto la prima dose, circa il 12% della popolazione del paese.

Israele ferma la campagna di vaccinazione

Secondo quello che hanno comunicato i media del Paese, il governo ha deciso di rallentare drasticamente le somministrazioni del vaccino. Il primo ministro starebbe inoltre discutendo con la Pfizer per acquistare prima possibile nuove dosi.

Il successo dello Stato ebraico è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto Israele ha una popolazione di appena 9 milioni di abitanti (meno della sola regione Lombardia). Inoltre vanta un alto livello tecnologico e un diffuso sistema sanitario di base con un’organizzazione digitalizzata.

Vaccino in Italia

Intanto, il numero delle persone che avrebbero ricevuto in Italia il vaccino contro il Covid 19 sarebbe di 67.461. Questo dato è stato fornito dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, aggiornato alle 22 di sabato 2 gennaio 2021.

Il piano per la distribuzione prevede che le dosi di vaccino arrivino in Italia tutte all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, per poi venire distribuite in 21 siti di riferimento dislocati nelle regioni. La campagna vaccinale è iniziata domenica 27 dicembre 2020.