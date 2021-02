Sono quasi 130 i Paesi che a più di un mese dal lancio della campagna vaccinale su scala europea, devono ancora ricevere le dosi di vaccino. A dare questo bilancio preoccupante l’Oms. Nel corso della consueta conferenza stampa da Ginevra, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reso noto come la maggioranza delle vaccinazioni sono state effettuate in 10 Paesi ovvero il 60% del Pil mondiale.

Il direttore generale dell’Oms ha lanciato ai Governi un importante appello vale a dire quello di condividere i propri vaccini con il resto del mondo “in modo che altri Paesi possano fare lo stesso”. Tedros Adhanom Ghebreyesus nella giornata del 4 febbraio ha postato su Twitter una serie di indicazioni al fine di scongiurare future pandemie.

To be better prepared for future pandemics, we need:

-more research

-more 🌍 surveillance

-more domestic data

-more vaccine platforms

-more coordination

-more community engagement & communication

-more #primaryhealthcare

Here is @MikeBloomberg & my Op-Ed: https://t.co/QT7Si3ucbL

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 4, 2021