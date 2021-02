Saranno autorizzate solo le uscite necessarie con autocertificazione. I contagi sono tre volte superiori rispetto a quelli nazionali.

Nei prossimi due fine settimana, da venerdì alle 18 a lunedì alle 6, a Nizza e nelle altre località sul mare della Costa Azzurra, le più colpite dalla variante inglese, torna il lockdown: le uscite di casa saranno consentite solo con un attestato, per un’ora di tempo, e in un raggio di cinque chilometri dal proprio domicilio.

Nizza in lockdown nel week end

Ennesimo lockdown, dunque, in Francia, il terzo dall’inizio della pandemia, a causa del picco di contagi che si è registrato nelle ultime settimane. Sembrerebbe, almeno, che il blocco sia temporaneo, poichè le restrizioni abbraccieranno solo il weekend. Per rendere chiaro ciò, un esempio potrebbe essere che i residenti di queste zone non potranno passeggiare sul lungomare nel week end: infatti, potranno uscire di casa solo per necessità, come la spesa, lavoro o problemi relativi alla salute o alla famiglia urgenti.

Lo stesso sindaco di Nizza, Christian Estrosi, sui social ha detto che è necessario far prevalere la ragione.

Il rischio che i casi aumentino ancora e la variante inglese si diffonda maggiormente è molto alta nei week, viste anche le temperature miti che invitano sicuramente le persone a passare il tempo in spiaggia o in giro.

Dunque, restaranno aperti esclusivamente i negozi essenziali e si è deciso di rafforzare ulteriormente i controlli al confine con l’Italia e all’aeroporto ‘Cote d’Azur. Molto probabile, infatti, che il peggioramento della situazione possa essere legato al via vai continuo che si è avuto durante le vacanze di fine anno, in particolare per coloro che provenivano dal Regno Unito, Scandinavia o Russia.

Tuttavia, Nizza non è l’unica zona della Francia a dover combattere con l’aumento dei contagi per la variante inglese: pure la settentrionale Dunkerque è sulla via del lockdown.