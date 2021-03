Il piccolo è scivolato nel fiume, mentre dava da mangiare alle anatre: è morto annegato davanti alla sua mamma.

Doveva essere una semplice e tranquilla passeggiata al fiume vicino casa tra mamma e figlio, invece si è trasformata in una vera e propria tragedia. Circa 10 giorni fa, un bimbo di 3 anni si stava divertendo a dare da mangiare alle anatre, quando è caduto in acqua davanti agli occhi di sua madre.

Non è più riusciuto ad emergere. Il piccolo si chiama Dylan Milsom, era un bimbo di Newbury, una cittadina di 38 762 abitanti della contea del Berkshire, in Inghilterra.

La madre del bambino ha 36 anni, si tratta di Shelley Nardini. La donna quando è accaduta la tragedia si ovviamente gettata in acqua per cercare di salvare il suo piccolo Dylan.

Sembra, però, che non sia riusciuta a raggiungerlo. Dylan è così morto annegato. In verità la corrente del fiume ha trascinato via anche la 36enne, motivo per cui sono subito accorsi i vigili. Dylan era stato trascinato via per oltre ben un chilometro e mezzo: è lì, infatti, che i vigili del fuoco sono riusciti a tiralo fuori dall’acqua. Il piccolo assieme alla mamma è stato immediatamente portato in ospedale: per Dylan purtroppo era troppo tardi, solo poche ore dopo il suo arrivo in ospedale si è data la notizia della sua morte.

Per quanto riguarda la mamma, invece, è stata curata per ipotermia. In un secondo momento è stata anche dimessa: la donna è ovviamente disperata poichè non è riuscita a salvare il suo bambino. Arriva dai social anche un ultimo saluto per Dylan: “Quel sorriso brillerà per sempre nei nostri cuori“.